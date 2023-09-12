欧盟下调欧盟和欧元区今明两年经济增长预期

哈通社/阿斯塔纳/9月12日--据新华社报道，欧盟委员会11日发布2023年夏季经济展望报告，决定下调欧盟和欧元区今明两年经济增长预期。

报告显示，欧盟委员会将欧盟2023年经济增长预期从春季展望报告预测的1.0%下调至0.8%，2024年经济增长预期从1.7%下调至1.4%；将欧元区2023年经济增长预期从1.1%下调至0.8%，2024年从1.6%下调至1.3%。

报告预计，欧盟今年通胀率将降至6.5%，明年为3.2%；欧元区今年通胀率为5.6%，明年为2.9%。

报告说，最新数据表明，欧盟经济活动在2023年上半年受到抑制。大多数商品和服务价格居高不下且仍在上涨，致使国内需求疲软。调查指标显示，夏季和未来几个月的经济活动仍将放缓，工业持续疲软，服务业势头减弱。但随着通胀缓和、劳动力市场和实际收入逐渐恢复，预计明年欧盟经济将温和反弹。

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯说，目前经济的不确定性很高，需密切关注各种风险。在欧盟经济复苏计划下实施改革和投资，是令欧盟经济保持正轨的关键。

欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼说，今年欧盟经济面临的多重不利因素导致增长势头弱于春季预测，应推行审慎、有利于投资的财政政策。