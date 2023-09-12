哈萨克斯坦外长将在纽约主持召开一系列会议

哈通社/阿斯塔纳/9月12日 —— 哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿依别克·斯玛迪亚尔沃夫12日在例行记者会上表示，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾将在纽约主持召开一系列会议。

外交部新闻发言人表示，9月20日，哈萨克斯坦外长在联合国大会框架下主持召开上海合作组织成员国外交部长理事会非例行会议。议程包括上合组织的发展前景、提升其潜力，以及就当前国际和地区问题深化本组织与联合国互动等问题。

-9月21日，外长将主持召开亚洲相互协作与信任措施会议（亚信会议）外交部长理事会非正式会议。亚信会议成员国外交部领导人将出席会议，并就第6次峰会成果落实问题和亚信会议议程进行讨论。根据会议结果，将通过亚信会议转型至国际组织路线图和外长理事会有关促进志愿服务的声明。-斯玛迪亚尔沃夫说。

据他介绍，哈萨克斯坦外长将于22日在联合国大会框架下主持召开突厥国家组织外交部长理事会非正式会谈。

-与会者将就今年11月3日在阿斯塔纳举行的突厥国家组织10周年庆典峰会筹备情况，以及获得突厥国家组织联合国大会观察员地位和加强组织成员国之间的合作问题进行讨论。-斯玛迪亚尔沃夫说。

据此前报道，哈萨克斯坦外长将于9月17~22日期间对纽约进行工作访问，出席第78届联合国大会高级别会议。

【编译：小穆】