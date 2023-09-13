韩国愿意与哈萨克斯坦分享工业发展经验

哈通社/阿斯塔纳/9月13日--哈萨克斯坦战略研究所和韩国驻哈萨克斯坦大使馆共同举行了一场研讨会，旨在探讨工业和经济发展合作问题。

-在过去的10年里，哈萨克斯坦的经济实际增长达到了36.4%。然而，考虑到国内资源、矿产和荒地潜力，我们完全有能力实现更高水平的发展。哈萨克斯坦在农工业、石化、稀有金属加工等领域拥有重大发展机遇。为了在这些领域能达到世界领先水平，我们需要综合发展科学、人力资本和技术研发。-哈萨克斯坦战略研究所所长叶尔肯·图库莫夫说。

他还指出，韩国已在哈萨克斯坦建立了大约500家合资企业。

-哈萨克斯坦与韩国目前正在实施58个联合投资项目，总金额达到45亿美元。韩国已成为哈萨克斯坦第六大投资来源国。仅在去年年底，两国的贸易规模就超过了60亿美元，较2021年增长了231%。这些数据显示了双方合作具有巨大的发展潜力。-图库莫夫表示。

他强调了两国智库之间开展学术对话将对双方经贸外交关系发展起到积极的推动作用。

韩国驻哈萨克斯坦大使邱泓锡指出，韩国曾是世界上最贫穷的援助接受国之一，但如今已成功转变为经济强国，并实现了国家的民主化和工业化。他强调通过今天的研讨会，与哈萨克斯坦分享韩国的发展经验是非常必要的。

【编译：阿遥】