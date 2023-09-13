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    13:15, 13 9月 2023 | GMT +6

    哈萨克斯坦计划扩大对白俄罗斯的商品出口

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    哈通社/阿斯塔纳/9月13日--哈萨克斯坦贸易和一体化部部长阿尔曼·沙哈拉耶夫与白俄罗斯反垄断监管与贸易部部长阿列克谢·博格丹诺夫于12日在阿斯塔纳举行会晤。

    沙哈拉耶夫强调，哈萨克斯坦已初步确定了包括冶金、食品、化工和机械工程等领域105种非资源产品出口清单，以全面促进哈萨克斯坦对白俄罗斯的商品出口。他表示，这一举措旨在进一步推动两国之间的贸易合作。

    会谈期间，双方高度评价了双边贸易不断增长的趋势。根据统计数据，截至2022年底，双边贸易额已达11亿美元。今年前六个月，两国贸易额增长1.5%，达4.56亿美元。

    会谈还深入探讨了双边经贸关系和全面合作的关键问题。

    -两国元首已经为两国政府制定了全面发展哈白关系的具体任务，其中重点是扩大经贸、投资及科技合作。为此，我们需要不断努力增加双边贸易，我们完全有能力做到这一点。-沙哈拉耶夫表示。

    博格丹诺夫则表示愿意进一步加强与哈萨克斯坦的合作伙伴关系。

    会晤结束时，双方一致表示希望在取消贸易限制问题上展开积极合作和有效互动，以共同推动双边经济关系的健康发展。

    【编译：阿遥】


    标签:
    外交 哈萨克斯坦与白俄罗斯 贸易 经济 黄金储备
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