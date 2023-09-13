移民组织：穿越美墨边境已成世界上最致命的陆地移徙路线

哈通社/阿斯塔纳/9月13日--据联合国官网12日发布的消息，根据国际移民组织的记录，2022年美国和墨西哥边境有686名移民死亡和失踪，使其成为有记录以来全球移民死亡人数最多的陆地路线。

消息称，2022年，整个美洲记录有1457名移民死亡和失踪，这是自2014年移民组织失踪移民项目启动以来记录到的死亡人数最多的一年。

这些数据源自失踪移民项目的年度概述。该概述强调，美洲移民死亡人数日益增长，所面临风险不断增加。这些数据是现有的最低估计数，由于缺乏官方数据，可能还有很多死亡没有记录在案。

移民组织中北美洲及加勒比地区主任所罗门（Michele Klein Solomon）指出，这些惊人的数字清楚地提醒我们，各国需要采取果断行动。

他说：«加强数据收集至关重要，因为各国需要依据这些数据采取行动，确保安全、正常的移民路线畅通无阻。»

数据显示，2022年美墨边境的死亡和失踪人数都比前一年减少了8%，但由于缺少官方数据，包括来自德克萨斯州边境县验尸官办公室和墨西哥搜救机构的信息，实际数据可能高于现有的数据。

在2022年美墨边境死亡的人数中，近一半（307人）与穿越危险的索诺兰沙漠和奇瓦瓦沙漠有关，这一数字远超普遍存在非法移民现象的其他沙漠地区。去年，至少有212人命丧撒哈拉沙漠，但此类沙漠位置偏远，数据可能并不完整。

最令人担忧的一个趋势是：加勒比地区移民路线上死亡人数一直在增加，2022年记录的死亡人数为350人，而2021年为245人，此前所有年份记录的死亡人数都不到170人。该地区大部分死者是来自多米尼加共和国、海地和古巴的移民。

移民组织指出，移民死亡人数之多，反映了缺乏安全和正常流动选择的致命后果。

目前，移民组织正与美洲各国政府和利益攸关方合作，希望为移民开辟正常、安全和有尊严的移徙路线。