亚运之战：哈萨克斯坦运动员历届表现出色，期待在杭州再创佳绩

哈通社/阿斯塔纳/9月14日--第19届亚运会即将于9月23日至10月8日在中国杭州举行，为期16天的竞技盛会将涵盖40个大项、61个分项和481个小项。这次亚运会的竞赛项目丰富多彩，其中包括了31个奥运项目和9个非奥运项目。此外，值得一提的是，在保持40个大项目不变的前提下，电子竞技和霹雳舞两个竞赛项目也被新增。本届亚运会将诞生481块金牌。

据旅游和体育部新闻处介绍，哈萨克斯坦运动员在过去的7届夏季亚运会中表现出色，共夺得155枚金牌。

哈萨克斯坦运动员最擅长的项目是括皮划艇和轻赛艇，这两个项目为哈萨克斯坦带来了24枚金牌。

此外，田径也一直是哈萨克斯坦运动员强项，我国健儿在田径赛事中累计获得了23枚亚运金牌。其中，奥运会三级跳远冠军奥尔加·雷帕科娃更是四次成为亚运会冠军。

截至目前，哈萨克斯坦拳击运动员在亚运会上已经斩获了16枚金牌。众多知名拳手，如叶尔马罕•伊布拉伊莫夫、根纳季·戈洛夫金、赛力克•萨皮耶夫、达尼亚尔•叶留斯诺夫和贾尼别克•阿里木汗吾勒等都曾在历届亚运会摘得金牌。

此外，哈萨克斯坦射击运动员也在亚运赛场上斩获了14个金牌。

不容忽视的是，哈萨克斯坦举重运动员在亚运会上已经12次荣登最高领奖台，而古典式摔跤运动员也在亚运会上九次夺冠。努尔马汗•特纳利耶夫更是在2010年和2014年两次获得亚运金牌。

另一方面，哈萨克斯坦自行车运动员共获得了8枚金牌，其中公路自行车运动员阿列克谢·卢岑科在亚运会上已三次夺冠。

哈萨克斯坦选手在空手道、水球和艺术体操项目中分别获得了6枚金牌。2018年奥运会上，哈萨克斯坦体操运动员还斩获了亮相集体比赛金牌，而哈萨克斯坦男子水球队则在过去三届亚运会上连续三次夺冠。

【编译：阿遥】