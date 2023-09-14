哈萨克斯坦-泰国圆桌会议在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/9月14日--旨在论讨加强两国合作问题的哈萨克斯坦-泰国圆桌会议日前在哈萨克投资国有公司举行。

哈萨克斯坦和泰国政府机构及商界代表出席会议。

会议框架下，与会人员讨论了绿色能源、稀土金属生产加工、环保农业等多个领域的合作问题。

泰国驻哈特命全权大使查查万·萨克恩辛表示，哈萨克斯坦是泰国在中亚的重要合作伙伴。泰国商界愿与哈萨克斯坦公司合作，加强两国在经济领域的联系。

他还指出了发展绿色能源的重要性，并呼吁两国商界代表在这一领域开展积极合作。

哈萨克投资国有公司招商及营销部主任努尔詹·阿布勒海尔介绍了国有公司的主要工作，哈萨克斯坦政府制定的优先合作方向，以及扩大两国合作方面有前景的方向。

据其介绍，2011年以来，泰国对哈萨克斯坦的投资为110万美元，双边贸易超过了2.7亿美元。

-两国在绿色经济领域的合作潜力巨大。此次的圆桌会议为泰国投资商提供了了解哈萨克斯坦的投资环境，制造业中有前途的项目，以及外国投资商在哈萨克斯坦的收益情况的良好机会。-他说。

泰国商界代表对与哈萨克斯坦发展互利合作表示出了浓厚兴趣，并指出了在各经济领域扩大贸易、投资和联合项目的潜力。

【编译：阿依波塔】