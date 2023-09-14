参议院批准关于集安组织参与联合国维和任务的协议修订案

哈通社/阿斯塔纳/9月14日 -- 《关于批准对<2007年10月6日签署的集体安全条约组织维和任务协议>的修订协议》法案2023年9月14日在哈萨克斯坦参议院（议会上院）全体会议期间获得通过。

据悉，该修订协议于2021年9月16日在杜尚别举行的集体安全条约组织扩大会议期间签署。

修订协议的目的，在于明确集体安全条约组织维和力量在执行联合国框架下于第三方国家境内执行维和任务时的相关派遣规则。

在修订协议中，加入了«协调国家»的概念。

哈萨克斯坦参议院议员哈利亚斯卡尔·萨热巴耶夫表示，通过这一修订案，将能够进一步完善当前正在执行中的协议的法律基础。

他指出，联合国在非集体安全条约组织成员国境内发起的维和行动中使用集体安全条约组织维和部队的程序已有明确规定。在此背景下，集体安全条约组织的某一个成员国将可以根据组织安全委员会的决议获得«协调国家»身份。

根据他的说法，为参与联合国维和任务，相关成员国将需要获得秘书处的认可并获取分配给协调国家的配额。只有在获得配额之后，集体安全委员会才能批准该国作为协调国。协调国参与维和行动期间的后勤、应急运输和财务事项将由联合国承担。

参议员还表示，每个集体安全条约组织成员国家参与联合国维和行动都是基于自愿的，并且将自行决定参与程度。

他强调，该协议符合哈萨克斯坦共和国的国家利益，其主要目的是确保集体力量的运作，并允许迅速和及时的行动。

哈利亚斯卡尔·萨热巴耶夫还指出，哈萨克斯坦共和国始终积极参与联合国国际维和进程。

【编译：木合塔尔·木拉提】