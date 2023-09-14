马吉利斯议长会见韩国驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/9月14日 —— 据马吉利斯（议会下院）消息，哈萨克斯坦马吉利斯议长叶尔兰·霍山诺夫14日会见韩国驻哈萨克斯坦特命全权大使邱泓锡。

马吉利斯议长指出，韩国是哈萨克斯坦在亚洲的主要政治和经济合作伙伴之一。去年，两国迎来了建交30周年。

-这些年里，哈萨克斯坦和韩国在加强多个领域合作关系取得了巨大成就。这首先是两国领导人的努力成果。根据哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2021年对韩国进行的国事访问结果，两国合作提升至扩大战略合作伙伴关系。本周末，我将应韩国国会议长金振杓的邀请，对韩国进行正式访问。此次访问的主要目标是将在立法机构框架下落实两国领导人达成的共识。与此同时，我还将出席“中亚-韩国”议会议长首次研讨会。-霍山诺夫说。

-众所周知，我国在1950年非常贫穷，但依靠工业和贸易稳住了脚跟。如今，它发挥着发展中国家和发达国家之间的桥梁作用。我认为，您在最适合的时间将对韩国进行访问。访问期间，将同韩国总理和议会议长举行双边会谈。-韩国大使说。

韩国驻哈大使祝愿哈萨克斯坦马吉利斯议长的访韩行程顺利进行，并表示相信此访将为两国议会间合作关系的发展做出巨大贡献。最后，韩国驻哈大使呼吁进一步加强友谊小组和相关部门之间的双边合作。【编译：小穆】