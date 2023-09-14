哈萨克斯坦文化日活动在上合组织秘书处隆重举行

哈通社/北京/9月14日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使馆与上海合作组织秘书处13日在上海合作组织秘书处共同举行了哈萨克斯坦文化日活动。

上海合作组织成员国、观察员国和对话伙伴外交使团团长和工作人员、中国国家机构、社会组织、公司、科研机构代表和媒体代表以及在北京工作和学习的哈萨克斯坦公民参加了此次活动。

哈萨克斯坦大使沙赫拉特•努雷舍夫在致辞中指出，此次活动是在哈萨克斯坦共和国担任上海合作组织轮值主席国框架下为了解伟大草原文化和传统而举办的。上海合作组织秘书长张明指出，在上海合作组织秘书处举办的哈萨克斯坦文化日活动是了解上海合作组织成员国丰富的文化、历史和习俗传统的延续。文化日活动包括哈萨克斯坦荣誉活动家罗扎巴格拉诺娃国家音乐会组织哈萨克民族音乐会主席、作曲家阿克托塔•拉伊姆库洛娃和国家著名民族乐团图的联合音乐会，设计师品牌Ai-zer哈萨克传统服装现代款式展示、学步礼、哈萨克巴塔和袷袢。活动框架下还举办了哈萨克斯坦作家中文版诗歌和歌曲集、关塔拉兹书籍的展览、哈萨克斯坦旅游潜力的画展以及品尝民族菜肴。