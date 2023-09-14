日本第二届内阁再改组全面启动

哈通社/阿斯塔纳/9月14日 —— 据共同社报道，日本第二届岸田再改组内阁14日全面启动。

首相岸田文雄在官邸对媒体强调：“将以经济、社会、外交与安全保障这三项为支柱推进政策。”为了应对物价高涨、实现结构性加薪、应对人口减少导致的少子化，岸田计划在月内向阁僚下达指示，要求制定经济对策。

为经济对策提供财源的2023年度补充预算案的编制、以及秋季临时国会的召集时间成为今后的焦点。

岸田就再改组内阁启动向媒体表示：“将力争建设一个让所有人都能感觉到明天比今天更好的国家。”

此次的女性阁僚有5人，与历史最多纪录持平。

再次入阁的外相上川阳子在外务省出席了与前外相林芳正的交接仪式。她强调“把日美同盟作为安全保障的根本，在开展外交与防务合作的同时，彻底守护领土、领海和领空。推进被国民理解的外交”。

对于自己成为了日本第3个当上外相的女性，上川表示：“蕴含着把女性特有的视角活用于外交政策的讯息。”林芳正发言鼓励说：“希望大家在上川的领导下，尽情推进外交。”

首次入阁的儿童政策担当相加藤鲇子第一次到办公室上任。她是两个男孩的母亲。在就任记者会上，加藤表示：“为了让不同寻常的少子化对策具体化，我将充分发挥身为当事人的视角。”