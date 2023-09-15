贸易部长访华 哈中经贸合作再升温

哈通社/阿斯塔纳/9月15日--哈萨克斯坦贸易和一体化部部长阿尔曼·沙哈拉耶夫于周四在中国武汉市与商界精英举行了圆桌会议。

这次座谈会是在哈萨克斯坦企业家贸易代表团访问中国湖北省武汉市期间举行的，与会者深入探讨了扩大合作、促进出口和鼓励投资等议题。湖北省网商协会也提出了关于电商行业转型的具体建议。

沙哈拉耶夫指出，哈萨克斯坦与中国的全面合作关系正在快速发展。今年8月，哈萨克斯坦政府副总理塞热克·朱曼哈林前往中国深圳和北京，与商界代表进行会谈。中国山西山东两省商界代表团也对哈萨克斯坦进行了回访。

他表示，哈萨克斯坦和中国正在紧密合作，共同推动52个联合项目落地，其总价值超过200亿美元，涵盖了工业化和投资等多个领域。

沙哈拉耶夫强调，哈萨克斯坦政府致力于吸引更多外资。

-我们注重国内各地协调发展，如果外国投资者对哈萨克斯坦的特定领域或地区感兴趣，我们随时准备迅速解决所有与投资项目实施相关的问题。-他说。

圆桌会议上，来自矿产加工、商业服务和批发贸易、能源设施建设和运营、太阳能电池板生产、运输管理、货物储存和电子商务等不同领域的约20家中国企业代表参与讨论。

双方确定了多个有前景的项目，以便尽早实施并迅速见效。QazTrade贸易政策发展中心将与湖北省企业家协会共同制定具体的出口促进计划。

哈萨克斯坦企业家贸易代表团将于9月14日至16日访问中国湖北省武汉市，相关活动包括B2B商务谈判、参观相关企业和签署出口协议。

【编译：阿遥】