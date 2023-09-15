总统：沃拉尔罕·博凯为拓展民族精神视野做出巨大贡献的独特人物

哈通社/阿斯塔纳/9月15日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫15日向著名文学家沃拉尔罕·博凯诞辰80周年研讨会致贺信。

-尊敬的与会者！我向大家就杰出作家、剧作家沃拉尔罕·博凯诞辰 80 周年表示祝贺！沃拉尔罕·博凯为拓展民族精神视野做出巨大贡献的独特人物。这位才华横溢的作家从踏入文坛那一刻起，就以众多优质作品赢得了读者的青睐。《你在哪，我的小马驹》、《雪姑娘》和《无法入睡》等作品被列为哈萨克文学的黄金宝库的宝贵财富。-总统在贺信中说。

总统指出，作家的杰作已被翻译成多种外文，其戏剧已在国内主要艺术中心上演，深受观众欢迎。

-拥有特殊才华的沃拉尔罕·博凯的创作道路、社会立场、人格品质永远是年轻人的榜样。毫无疑问，他丰富的文学遗产将继续成为后代人的精神食粮。祝大家身体健康，幸福美满！-托卡耶夫总统在贺信中说。

据悉，沃拉尔罕·博凯于1943年9月28日出生于东哈萨克斯坦州卡屯卡拉盖。

1965-1968年，他曾任布尔什纳里姆区报《劳动旗帜报》校对、翻译、副主编，东哈萨克斯坦地区《共产旗帜报》（现《迪达尔报》）文工。

1968年，应谢尔汗·穆尔塔扎之邀，来到《列宁青年》报（现《年轻的阿拉什》）。沃拉尔罕·博凯的同时代人经常说，谢尔汗·穆尔塔扎的兄弟般的关怀对他作为一名熟练的记者和作家的发展产生了特殊的影响。

1974-1983年任《朱尔迪兹》杂志散文部部长，1983-1991年任《哈萨克文学》报副主编，1991-1993年任总编辑。

作家于 1993 年 5 月 17 日在印度出差时去世。