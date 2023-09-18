中欧班列门户网站正式上线运行

哈通社/阿斯塔纳/9月18日 – 在中国江苏省连云港召开的铁路运输领域中国-欧洲合作论坛期间，«中欧班列»官方门户网站正式上线运行。

作为统一和及时的信息平台，中欧班列门户网站的上线，将为中国-欧洲双向列车运行信息的获取和交流创造极为便利的条件。

由中国铁路集团开发的门户网站，将为各国用户提供基于«单一窗口»原则的综合性服务。

在门户网站上，中欧班列的最新信息将得到官方的及时更新，相关统计数据也将直观的被展示出来。此外，门户网站还将为外贸企业和物流平台实施国际贸易和供应链服务提供指导，为客户提供全天候调度服务、铁路运输保险等专业服务。

在本次举行的国际论坛上，中方宣城，中欧集装箱班列在亚欧大陆上打造了国际运输新架构，形成了全新的经贸合作平台，保障了全球生产供应链的稳定，为世界经济发展注入新动力。

据中方统计，中欧班列覆盖欧洲25个国家217个城市。 截至目前，列车已开行7.7万趟，双向运输货物730万吨，总价值超过3400亿美元。

值得一提的是，哈萨克斯坦与中国在2014年共同启动了哈中连云港物流合作基地。该基地是«一带一路»倡议首个实体平台项目。该基地内的集装箱堆场22万平方米、铁路专用线3.8公里、年最大装卸能力41万标箱，如今的哈中物流基地已成为中亚国家过境运输、仓储物流、往来贸易的重要平台。

【编译：木合塔尔·木拉提】