Ashyq健康二维码系统参与机构数量增长近4倍

哈通社/努尔苏丹/8月6日 – 哈萨克斯坦Ashyq健康二维码系统参与者数量增长近四倍。

最初该系统的参与者多为餐饮行业从业机构，而目前越来越多的经贸商业从业单位成为了系统的使用者。

目前，全国已有近700多家大型商业中心和集市加入了该系统。

根据系统提供的统计显示，自Ashyq健康二维码系统推广使用以来，已经发现了1900多起违反居家隔离规定的情况。

哈萨克斯坦政府于今年2月推出了名为Ashyq的公民健康信息二维码系统（QR code）。公民在进入公共设施时（超市、购物娱乐中心、市场、电影院等），可通过Ashyq系统的智能手机APP以扫码方式向设施工作人员出示个人的二维码信息。健康信息二维码分为四种颜色，分别是：红色、黄色、蓝色和绿色。

红色二维码：表示该公民是被要求居家隔离或接受门诊治疗观察的人员，其行动受到严格限制；

黄色二维码：表示该公民与确诊患者有过近距离接触，因此其活动范围被限制在住所周围500米内，但允许前往商店和药店购买必需品；

蓝色二维码：除必须提供PCR检测报告的设施外（如机场等），这一颜色的持有者可不受限制的出入各类公共设施；

绿色二维码：持有者将不会受到任何出行限制。

【编译：木合塔尔·木拉提】