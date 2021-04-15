哈萨克斯坦的健康二维码系统Ashyq究竟是什么？

哈通社/努尔苏丹/4月15日 – 哈萨克斯坦政府于今年2月推出了名为Ashyq的公民健康信息二维码系统（QR code）。

Ashyq系统提供了可供哈萨克斯坦公民下载安装在个人智能手机当中的APP软件。需要指出，移动应用程序的安装是非强制性的。

公民在进入公共设施时（超市、购物娱乐中心、市场、电影院等），可通过扫码方式向设施工作人员出示个人的二维码信息。

如果访客没有智能手机，或者未在个人手机中安装Ashyq系统的APP，该系统也为设施工作人员提供了相应的终端，工作人员可以通过扫描访客身份证上的条形码，或者输入访客提供的个人身份证号码来检查其健康状态。

通过公民的身份证号码，系统将与卫生部信息库进行比对并确认该公民的健康信息二维码颜色。该信息会每两周（14天）进行一次更新。

健康信息二维码分为四种颜色，分别是：红色、黄色、蓝色和绿色。

红色二维码：表示该公民是被要求居家隔离或接受门诊治疗观察的人员，其行动受到严格限制；

黄色二维码：表示该公民与确诊患者有过近距离接触，因此其活动范围被限制在住所周围500米内，但允许前往商店和药店购买必需品；

蓝色二维码：除必须提供PCR检测报告的设施外（如机场等），这一颜色的持有者可不受限制的出入各类公共设施；

绿色二维码：持有者将不会受到任何出行限制。

Ashyq系统的推广使用将能够帮助各类商业机构在疫情条件下恢复营业，并且能够有效地对病毒的扩散起到阻滞作用。

Ashyq健康二维码系统的试行工作将于4月26日结束，此后将在全哈进行推广。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫在1月26日的政府扩大会议上曾表示，哈国现阶段有必要建立一个涵盖了居民免疫状态等健康信息的二维码系统。

【编译：木合塔尔·木拉提】