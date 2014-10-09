Asia Avto Kazakstan股份公司与雷诺-尼桑联合汽车制造集团有意年度生产12万辆汽车

哈通社阿斯塔纳10月9日电，Asia Auto Kazakstan （AAK）股份公司总经叶尔江•曼德耶夫今日在阿斯塔纳召开的第二届哈萨克斯坦汽车制造企业论坛上表示，Asia Auto Kazakstan 股份公司将与雷诺-尼桑联合汽车制造集团合作，在哈萨克斯坦成立年产量为12万辆的大型汽车制造厂。

曼德耶夫说："目前AAK股分公司工作的重要方向之一就是，与雷诺-尼桑联合汽车制造集团合作创办年产量为12万辆的汽车制造厂，该厂将完成焊接、喷漆、组装等工序，制造厂将按照6万辆生产计划分两步发展。"

曼迪耶夫表示， AAK公司今年与众多国外汽车零件生产公司进行了洽谈。"在方案的实施初期，我们做了充分准备，与国家投资和发展部、当地行政机关建立了良好的合作关系。确切来说，政府已划分520公顷工厂生产用地，为汽车制造厂厂房、汽车组装车间提供了便利，虽然目前我们面临着诸多困难，但是汽车制造厂基础设施建设工作正在按照计划稳步执行当中。" 曼德耶夫说。（编译：阜博）