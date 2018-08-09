中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    13:53, 09 八月份 2018 | GMT +6

    独联体国家新创团队参加Astana Hub加速项目

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/8月9日 -- 阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）IT新创项目国际科技园框架内举行第二批加速项目。14家新创团队通过筛选，得到使项目进一步发展的机会。

    阿斯塔纳枢纽加速器 - 是一项将新创项目得到积极发展的免费项目，为期三个月。通过加速，各团队将有机会向客户、投资商以及行业提供更有效、范围更大的业务。

    消息称，通过筛选的新创项目中包括哈萨克斯坦的11家新创团队，其余来自塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯等国家。

    将参与加速项目的第二批团队包括，Bot Service（塔吉克斯坦）、HalalGuide（俄罗斯）、MaсDent、Brandless、Менің есебім.kz、Asper、Workis（乌兹别克斯坦）、СТОgramm、Printani.kz、1T、Senim QR、IMFIS、Менің жүктілігім、Tink。

    据悉，阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）将为团队发展提供追踪、教育和咨询、商业社交、新创项目融资、PR推广等服务。

    值得一提的是，阿斯塔纳枢纽第一批加速项目于今年2月举行，项目共培育出了10个IT新创项目。各项目在三个月内共融资2800万坚戈，并达成项目提升新阶段、形成商业模式的目标。

    【编译：冰山】

    标签:
    独联体 工业创新发展 科技 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!