独联体国家新创团队参加Astana Hub加速项目

哈通社/阿斯塔纳/8月9日 -- 阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）IT新创项目国际科技园框架内举行第二批加速项目。14家新创团队通过筛选，得到使项目进一步发展的机会。

阿斯塔纳枢纽加速器 - 是一项将新创项目得到积极发展的免费项目，为期三个月。通过加速，各团队将有机会向客户、投资商以及行业提供更有效、范围更大的业务。

消息称，通过筛选的新创项目中包括哈萨克斯坦的11家新创团队，其余来自塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯等国家。

将参与加速项目的第二批团队包括，Bot Service（塔吉克斯坦）、HalalGuide（俄罗斯）、MaсDent、Brandless、Менің есебім.kz、Asper、Workis（乌兹别克斯坦）、СТОgramm、Printani.kz、1T、Senim QR、IMFIS、Менің жүктілігім、Tink。

据悉，阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）将为团队发展提供追踪、教育和咨询、商业社交、新创项目融资、PR推广等服务。

值得一提的是，阿斯塔纳枢纽第一批加速项目于今年2月举行，项目共培育出了10个IT新创项目。各项目在三个月内共融资2800万坚戈，并达成项目提升新阶段、形成商业模式的目标。

【编译：冰山】