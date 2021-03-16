艾草银行与ATF银行合并案将于2021年年内结束

哈通社/努尔苏丹/3月16日 – 艾草银行（Jusan Bank）与阿拉木图贸易金融银行（ATF Bank）董事会联席会议日前作出了合并两家银行的决议。

根据ATF银行官网发布的消息，在于ATF银行完成合并后，艾草银行的资产规模将达到哈萨克斯坦银行TOP-3行列。

据悉，两家银行的合并案完成后，艾草银行的总资产将达到3万亿坚戈。

艾草银行董事会主席胜茂夫(Shigeo Katsu)表示，该行正在全力建设财务状况良好，能够为客户提供便利数字服务的现代化银行。

«通过整合客户数据，以及引入全新的领先技术，此次合并案之后，我们的市场占有率将达到10%，相信之后的发展将会更加顺利。»他说。

据了解，通过与ATF银行合并，艾草银行将拥有哈萨克斯坦最大的自助取款机网点系统，以及超过180个分布全国的分支机构。

预计两家银行的合并进程将在2021年年底前全部完成。

艾草银行是第一哈德兰证券公司的子公司，其经营范围除传统银行业务外，还包括金融产品及服务，以及经纪、保险、担保等业务。ATF银行是哈境内的一家大银行，可提供包括公司业务和个人业务在内的各类银行服务。

【编译：木合塔尔·木拉提】