中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:30, 16 三月 2021 | GMT +6

    艾草银行与ATF银行合并案将于2021年年内结束

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/3月16日 – 艾草银行（Jusan Bank）与阿拉木图贸易金融银行（ATF Bank）董事会联席会议日前作出了合并两家银行的决议。

    根据ATF银行官网发布的消息，在于ATF银行完成合并后，艾草银行的资产规模将达到哈萨克斯坦银行TOP-3行列。

    据悉，两家银行的合并案完成后，艾草银行的总资产将达到3万亿坚戈。

    艾草银行董事会主席胜茂夫(Shigeo Katsu)表示，该行正在全力建设财务状况良好，能够为客户提供便利数字服务的现代化银行。

    «通过整合客户数据，以及引入全新的领先技术，此次合并案之后，我们的市场占有率将达到10%，相信之后的发展将会更加顺利。»他说。

    据了解，通过与ATF银行合并，艾草银行将拥有哈萨克斯坦最大的自助取款机网点系统，以及超过180个分布全国的分支机构。

    预计两家银行的合并进程将在2021年年底前全部完成。

    艾草银行是第一哈德兰证券公司的子公司，其经营范围除传统银行业务外，还包括金融产品及服务，以及经纪、保险、担保等业务。ATF银行是哈境内的一家大银行，可提供包括公司业务和个人业务在内的各类银行服务。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    社会 金融 经济 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!