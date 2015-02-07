哈萨克斯坦六成ATM和四成POS机受理银联卡

哈通社阿斯塔纳2月7日电，据新华网3日消息，为支持中国"一带一路"战略的实施，银联国际正加快完善中亚地区银联卡支付环境和服务水平。银联国际表示，去年底以来，哈萨克斯坦的银联卡受理范围迅速扩大，ATM和POS受理覆盖面已分别近六成和逾四成，年内当地还将大规模发行银联卡。

作为中亚区域中心国家，哈萨克斯坦有重要的战略意义，中哈两国经贸和人员往来也更加频繁。在此背景下，去年以来，银联国际与哈萨克Halyk银行、哈萨克商业银行等当地主流机构加快合作，目前在首都阿斯塔纳、阿拉木图等主要城市，受理银联卡的商户和ATM 已广泛分布于机场、火车站、酒店、超市等交通枢纽和日常生活消费场所。 银联国际首席执行官蔡剑波说，受益于"一带一路"战略，同时也为了更有力地支持这一战略的实施，近期银联卡业务在沿途多个国家和地区发展迅速。伴随着中国人走出去的步伐，银联卡已成为中国持卡人出境的主要支付品牌。 在"一带一路"所及的众多国家和地区，银联卡受理环境也日益成熟。其中，巴基斯坦七成ATM和近九成POS机可用银联卡，加上当地已发行多款银联卡，将为"一带一路"旗舰项目的中巴经济走廊建设提供支持。蒙古几乎所有POS和ATM都受理银联卡，东南亚10个国家和地区开通了银联卡业务，新加坡几乎所有ATM和超七成商户都受理银联卡，马来西亚、泰国、菲律宾、越南的ATM覆盖率也达到九成。阿塞拜疆、土耳其等国家的银联卡受理面也在不断扩大。