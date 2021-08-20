“阿斯塔纳网球公开赛”ATP250将在首都开幕

哈通社/努尔苏丹/8月20日--据哈萨克斯坦网球联合会消息，男子职业网球联合会（ATP）世界巡回赛250系列赛事将于9 月 19 日至 26 日在首都努尔苏丹市的国家网球中心举行。

哈萨克斯坦网球联合会副主席尤里·波尔斯基表示，ATP董事会和参赛球员对去年的赛事水平给予了高度评价。

“ 由于疫情反弹，原本计划今年秋天在中国举行的多场比赛取消。 ATP 管理层对此表示担忧，并对哈萨克斯坦同意举办这一场比赛表示了感谢。 ”他说。

在阿斯塔纳公开赛前一周，哈萨克斯坦男子和女子锦标赛将在努尔苏丹举行，获胜者将获得阿斯塔纳公开赛参赛资格。

亚历山大•巴伯里克、米哈伊尔•库库什金。安德烈•戈卢别夫和亚历山大•内多维耶斯索夫将直接参加阿斯科特公开赛，而德米特里•帕普科、和蒂莫菲•斯卡托夫和贝布特·朱卡耶夫等新手选手将通过锦标赛争取参赛资格。

对于网球迷的一个好消息是，本次比赛计划允许有限数量儿童观众入场，近距离观看职业球员们的比赛。 根据防疫要求，入场儿童必须提供PCR检测报告，但不允许成人观众进入球场。

观众可通过ktf.kz网站和哈萨克斯坦国家电视台观看比赛直播。

【编译：阿依波塔】