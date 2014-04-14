兰博基尼Aventador 成龙定制版公益拍卖

哈新社阿斯塔纳讯，据搜狐网消息，一辆基于兰博基尼"Ad Personam"高级个性化方案打造而成的Aventador LP 700-4 Coupé成龙特别定制版，在国际影视巨星成龙先生的60岁生日慈善晚宴上进行公益拍卖，尽展兰博基尼超级跑车极致魅力的同时，充分彰显出兰博基尼对中国市场的长期承诺和对公益事业的鼎力支持。

兰博基尼Aventador LP 700-4 Coupé成龙特别定制版的惊艳亮相，为现场众多社会名流带来了一场激动人心的视觉盛宴。为了纪念成龙先生人生中的重要里程碑，这辆独一无二的白色超级跑车拥有极具标识性的成龙个人符号，主/副驾驶座椅头枕及外后视镜里侧的车门装饰板上皆手工缝制了"龙"字徽标；而Sportive Nero Ade（黑）与Rosso Alala（定制红）双色内饰，则映衬出无限的激情与刚毅的气质，与成龙先生的拼搏精神完美切合。 兰博基尼独有的"Ad Personam"高级个性化方案，旨在为用户提供打造个人专属定制版兰博基尼跑车的服务。在一个月前举办的日内瓦车展上，兰博基尼汽车有限公司总裁兼首席执行官斯蒂芬•温克尔曼先生对最新升级的"Ad Personam"高级个性化方案做了详细介绍。 即将在2014北京国际车展上首次亮相亚洲的一辆极具个性的AventadorNazionale，将充分印证"Ad Personam"高级个性化方案所拥有的无穷定制魅力，并为中国超级跑车用户和爱好者带来臻其极致的深度定制体验。 "成龙对电影事业的巨大贡献和慈善事业的不吝付出，鼓舞并引领着整整一代人"，兰博基尼汽车中国总经理安德拉∙布拉德先生表示，"拥有五十余年辉煌历程的兰博基尼是极致与非凡的象征。我们深感荣幸此次能与成龙携手，共同为慈善事业贡献力量。" 正如成龙在功夫电影领域不断取得突破一样，兰博基尼Aventador LP 700-4 Coupé也重塑了超级跑车领域的巅峰高度。其采用的先进技术组合可谓独树一帜，所配备的新款12缸发动机排量为6.5升，输出功率高达515千瓦/700马力，集卓越的高转速动力和惊人的低转速扭矩于一身。而推杆悬挂的轻量底盘，则造就了无可比拟的操控精度和赛车级性能。 这辆绝无仅有的兰博基尼Aventador LP 700-4 Coupé成龙特别定制版超级跑车的全部拍卖所得，都将用于由中国电影基金会与北京成龙慈善基金会联合主办的公益项目，支持并推动中国电影行业的蓬勃发展。