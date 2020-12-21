英变种病毒命名“B.1.1.7” 专家忧疫苗防疫功效

哈通社/伦敦/12月21日 —— 据联合早报网消息，引发英国上下高度紧张的冠病变种病毒株被命名为“B.1.1.7”，与过往其他变异病毒株相比，B.1.1.7的变异幅度更为剧烈，有专家警告，如果病毒持续变异，不排除现有的冠病疫苗会失效。

英国科学家初步研究发现，肆虐当地的新变种病毒株涉及17种潜在重要变异，其中一个名为“N501Y”的突变改变了病毒包膜表面的棘突蛋白，增加了这种蛋白质抓住并进入人体细胞的能力，令病毒的传播速度较过往的各种病毒株快70%。

病毒有可能是在英国的患者身上发生变异，也有机会是从其他未能有效监控病毒变异的国家输入。

英国9月中在首都伦敦和附近的肯特郡发现变种冠病病毒，到11月已占了伦敦确诊个案四分一，比例在本月增至超过60%。更传到其他国家，丹麦有九起个案，涉及英国的变种病毒株；意大利、荷兰和澳洲就各有最少一起。

病毒出现变种，最令人担心的是现有疫苗会失效。剑桥大学的专家相信，到目前为止领先研发的三种疫苗对付变种病毒仍有效，但如果病毒持续变异，不排除能完全躲避疫苗的效用，继续传染人。

除了疫苗疑虑以外，B.1.1.7的特殊强项，还包括了增加70%的传染率，以及更快的病毒增生率、更高的病毒负载量。不过，B.1.1.7所造成的“致死率”与“重症率”并没有显著增加的现象。