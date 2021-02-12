英国专家警告：B117变种病毒正在变种或影响疫苗作用

哈通社/伦敦/2月12日 —— 据联合早报网消息，在英国肯特郡首次发现的冠病变种病毒估计已在变种并可能破坏疫苗的保护作用，英格兰公共卫生署国家感染服务负责人皮考克（Sharon Peacock）警告说，117变种病毒已经席卷全英，大有可能席卷世界。

综合路透社与BBC报道，至今全球已经导致235万人病亡，而几种新发现的变种病毒，让现有疫苗对人类的保护作用堪忧。

皮考克表示，迄今为止，疫苗对英国发现变种病毒有效，但突变可能会破坏疫苗的效用。

她告诉BBC：“117变种病毒让人关注的情况是，这种病毒已经传播了几个星期甚至几个月，它正开始变种，而新的变种可能会影响到我们用疫苗来使人免疫的抗疫手段。”

她说：“117变种病毒更容易传播，已经席卷整个英国，它现在正在继续变种，新的变种可能威胁疫苗的保护作用。”

至今，英国发现的三种变种病毒令人关切。第一种是去年9月在肯特郡发现的变种病毒，也是在英格兰与北爱尔兰地区传播最多的变种病毒，并且已经在超过50个国家发现。第二种是南非变种变毒，第三种则是巴西变种病毒。

根据美国约翰霍普金斯大学的统计，英国确诊冠病病例已经突破399万例，全球第四高；死亡11万5068人，为全球第五高。