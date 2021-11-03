世卫组织：迫切需要研发疫苗来预防致命的B组链球菌

哈通社/努尔苏丹/11月3日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织和伦敦卫生与热带医学学院今天共同发布的一份新报告揭示了B组链球菌在全球造成的惊人影响。报告强调，迫切需要研发疫苗来预防这种致命的链球菌。

作为一种可在子宫或出生时或生命最初几周传播的常见细菌，该病菌每年导致约15万例婴儿死亡、50多万例早产和严重长期残疾。

报告在今天由两家机构联合举行的无乳链球菌病国际研讨会上发布。这次会议旨在动员研究人员讨论如何缩小数据差距，加速科学研究，以减少这种威胁生命的细菌在全球范围内的影响。

研发疫苗当务之急

报告紧急呼吁研发供孕产妇使用的B组链球菌疫苗，以减少由此造成的死亡，并强调该疫苗在世界所有地区都可能产生很高的成本效益，并带来重大健康收益。

世卫组织免疫、疫苗和生物制品司医学官员、报告作者兰巴赫(Phillipp Lambach)表示，新研究表明，B组链球菌是新生儿生存和福祉的一个主要且没有得到充分认识的威胁，给全球许多家庭带来了毁灭性影响。世卫组织与合作伙伴一起呼吁紧急开发一种供孕产妇使用的B组链球菌疫苗，这将对世界各国带来极大利好。

这项新研究首次量化了B组链球菌对早产以及B组链球菌相关感染后可能出现的神经损伤（如脑瘫、听力和视力丧失）的重要影响。

2020年的“惊人数字”

• 1970万名孕妇感染B组链球菌

• 51.8万例与B组链球菌相关的早产

• 39万例B组链球菌婴儿感染病例

• 9.1万例新生儿死亡

• 4.6万例以上死产

• 4万名婴儿患有由B组链球菌相关感染导致的神经损伤

世卫组织表示，已有几个B组链球菌候选疫苗正处在研发过程中。这些候选疫苗虽然已经研制了几十年，但目前还没有疫苗可用。

报告指出，全世界平均15%的孕妇（每年近2000万）在阴道内存在B组链球菌，通常没有症状。然而它会由孕妇传播到子宫中尚未出生的婴儿，或者在分娩过程中传给新生儿。

目前，如果在妊娠期间发现该菌，在分娩过程中对产妇进行抗生素预防是预防新生儿B组链球菌病的主要手段

然而，即使在预防措施覆盖率很高的地区也存在重大健康风险，因为这种干预措施不太可能预防大多数与B组链球菌相关的死产、早产或出生后不久发生的B组链球菌病。

获取疫苗至关重要

报告强调，重要的是，B组链球菌的最大负担发生在低收入和中等收入国家，这些国家的筛查和分娩期抗生素预防很难落实，因此迫切需要获得疫苗。孕产妇B组链球菌感染死亡率最高的是撒哈拉以南非洲（约占全球负担的一半）以及东亚和东南亚。

报告呼吁研究人员、疫苗开发者和资助者加速开发一种有效且可供孕妇在定期产检时接种的B组链球菌疫苗。

据估计，如果70%以上的孕妇接种了B组链球菌疫苗，那么每年就可避免5万例以上与B组链球菌相关的死亡，以及逾17万例早产。

报告表示，如果疫苗价格合理，孕妇接种B组链球菌疫苗一年产生的净货币收益可高达170亿美元。