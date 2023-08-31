加拿大出现首例新冠变异株BA.2.86感染病例

哈通社/阿斯塔纳/8月31日--据路透社报道，加拿大卫生官员29日表示，加拿大已检测到首例感染高度突变的新冠病毒变异株BA.2.86病例。

据加拿大当地官员证实，首例感染BA.2.86的患者居住在不列颠哥伦比亚省，此前从未前往该省以外的地区。

加拿大卫生官员表示，这种变异株在加拿大出现并不出人意料，新冠病毒仍在全球传播，病毒也在不断变异。

BA.2.86于7月底被发现，虽然感染病例不多，但由于其尖峰蛋白高度变异，世卫组织于8月17日将其列入监测中级别。病毒正是通过其尖峰蛋白侵入人体细胞。

在短短一个多月内，BA.2.86已在欧洲、美洲、非洲、亚洲多个国家被发现，包括美国、英国、南非、以色列等。瑞士和泰国也已报告在废水样本中检测到BA.2.86。有分析认为，虽然只有零星散发的病例，但该变异株的“足迹”广泛，说明有可能已在全世界传播。

研究人员表示，考虑到全球范围内通过疫苗接种和先前感染建立的群体免疫，新变种不太可能导致严重疾病和死亡。加拿大卫生当局注意到最近几周COVID-19病例有所增加。

【编译：阿遥】