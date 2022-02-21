奥密克戎BA.2亚型变异株或引发重症

哈通社/努尔苏丹/2月21日--中新网援引新加坡《联合早报》报道称，日本东京大学的最新研究结果显示，新冠病毒奥密克戎BA.2亚型变异株不仅传播速度更快，也可能引发重症，甚至可能规避疫苗产生的部分抗体，对一些治疗药物也具有抗药性。

研究员分别以BA.2和BA.1病毒株感染仓鼠，结果发现感染BA.2的仓鼠病情更重、肺部受损情况较为严重。不过，感染过奥密克戎的患者血液中的抗体，对BA.2似乎有一定防护作用，特别是如果他们已接种了新冠疫苗。

美国俄亥俄州克利夫兰诊所微生物科主任罗兹博士说：«从人类的角度来看，BA.2可能是一种比原始毒株BA.1更糟糕的病毒。它可能更容易传播，导致更严重的疾病。»

与最初的新冠病毒相比，BA.2发生了高度突变。开展这项研究的东京大学研究员佐藤庆认为，这些发现证明，BA.2不应被视为奥密克戎的一种，它需要更密切的监控。

佐藤庆告诉美国有线电视新闻网(CNN)，当务之急是建立一种专门检测BA.2的方法。

现实数据显示，BA.2的传染性比奥密克戎高约30%。根据世界卫生组织(WHO)资料，74个国家与地区，以及美国的47个州都发现了这种病毒。BA.2至少在10个国家已经占据了主导地位。

但华盛顿大学医学院的病毒学家富勒认为，尽管BA.2的传染性和致病性似乎比奥密克戎更强，它最终可能不会引发一波更具破坏性的新冠感染浪潮。«我们的免疫系统也在进化……我们正在与病毒赛跑，关键在于谁领先。»

出于这个原因，富勒认为目前还不是取消戴口罩规定的时候