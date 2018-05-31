“幸福的儿童（Baqytty Bala）”国际儿童声乐大赛将在阿克托别举行

哈通社/阿斯塔纳/5月31日 - 由迪玛希•库达伊别尔艮及其他哈萨克斯坦知名参与的首届"幸福的儿童（Baqytty Bala）"国际儿童声乐大赛，将于6月1日-2日在阿克托别举行。

据《主权哈萨克斯坦报》报道，主办方计划在2020年和2021年，在阿斯塔纳和阿拉木图举办这一大型赛事。



"幸福的儿童（Baqytty Bala）"国际儿童声乐大赛赛前媒体吹风会于5月29日在阿克托别举行。阿克托别市复制上库勒帕尔申•阿依达尔汗诺娃、"迪玛希-阿里"创作中心负责人哈纳特•阿伊特巴耶夫（迪玛希父亲）、大赛总导演安娜•奥博彦斯卡娅出席吹风会，并解答了参会媒体记者们提出的问题。



"迪玛希-阿里"创作中心代表、国际知名唱作人迪玛希•库达伊别尔艮的母亲斯维特拉娜•阿伊特巴耶娃作为贵宾列席会议。



据介绍，"幸福的儿童（Baqytty Bala）-2018"国际儿童声乐大赛参赛选手年龄为10-15岁、对音乐充满热情并具有一定乐理基础和才华的少年儿童。



阿克托别州政府、QAZAQSTAN国家电视台及"迪玛希-阿里"创作中心共同组织了这一大赛。



主办方称，大赛共收到来自世界各地的420多份参赛申请，并最终从其中择优选出了参加决赛的20名小选手。这些孩子来自哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰、乌兹别克斯坦、希腊等国。



"迪玛希-阿里"创作中心负责人哈纳特•阿伊特巴耶夫表示，以高标准、高规格举行的"幸福的儿童（Baqytty Bala）-2018"国际儿童声乐大赛，有望将成为参赛选手展示个人才华，并走向艺术舞台的重要平台。



据悉，大赛总冠军将获得200万坚戈奖金。



而获得第一名的选手奖金为150万坚戈，第二名和第三名分别为75万坚戈和50万坚戈。



曾获得"斯拉夫集市-2015"冠军、"歌手2017"第二名的哈萨克斯坦著名歌手迪玛希将在颁奖仪式上为获奖选手颁奖。



除迪玛希外，"乌克兰儿童好声音-2017"大赛冠军丹妮莉亚•托列舍娃、"斯拉夫集市-2015儿童组"冠军鲁伊扎•努尔胡瓦特娃、"斯拉夫集市-2017"冠军弗拉德•斯提尼克、亚美尼亚歌手乔丹•阿尔科里彦等一批知名音乐人也将出席大赛颁奖典礼。



据此前报道指出，预计迪玛希和丹妮莉亚还将在大赛颁奖典礼上登台演唱。



另据迪玛希母亲斯维特拉娜•阿伊特巴耶娃当日透露，来自世界各国的迪玛希粉丝团负责人一行25人也将出席活动。





资料图：迪玛希·库达伊别尔艮







资料图：丹妮莉亚·托列舍娃







资料图：鲁伊扎•努尔胡瓦特娃



【编译：木合塔尔·木拉提】