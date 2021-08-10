迪玛希抵达阿克托别 将出席Baqytty Bala歌唱大赛晚会

哈通社/阿克托别/8月10日 – 歌手迪玛希·库达依别尔艮9日为参加«幸福儿童（Baqytty Bala）»艺术节，专程返回了家乡阿克托别。他将在艺术节期间登台表演。

一年一度的少儿歌唱大赛Baqytty Bala在阿克托别举行，来自七个国家的歌手将在比赛中角逐冠军。

据了解，今年共有200多人申请参赛，其中有20人通过预赛筛选，成为了最终的决赛参赛者。

本次大赛由哈萨克斯坦«哈巴尔»电视台和«迪玛希阿里»创作中心共同举办，并得到了阿克莫拉州政府的支持。

该国际歌唱大赛于2018年首次举办，当年共吸引420人参赛，2019年有超过500人参赛。受疫情影响，去年未能举办。

大赛共有两个阶段，即预赛和决赛阶段。决赛圈选手将演唱两首歌曲，一首母语歌曲，一首其他语言歌曲。

在白俄罗斯«斯拉夫集市»音乐节中获得总冠军大奖的哈萨克斯坦歌手茹哈娅·拜杜肯和在少儿欧视大赛中获胜的卡拉哈特·芭莎诺娃也将出席大赛，并登台演唱。

前两届的冠军选手也将出席晚会。

«我向所有孩子们预祝参赛顺利，愿你们平安。»迪玛希说。





【编译：木合塔尔·木拉提】