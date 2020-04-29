玛拉特·塔金被授予三级“雪豹（Барыс）”奖章

哈通社/努尔苏丹/4月29日--据外交部消息，哈萨克斯坦驻捷克特命全权大使玛拉特·塔金被授予三级 «雪豹（Барыс）»奖章。

消息称，根据总统令，哈萨克斯坦驻捷克特命全权大使玛拉特·塔金被授予三级 “雪豹（Барыс）”奖章，以表彰他为加强国家间关系作出的卓越贡献。

哈萨克斯坦于1999年正式设立“雪豹”奖章。奖章授予加强国家地位和主权、确保哈萨克斯坦人民的和平，社会凝聚力和团结方面，以及工业和科学领域作出杰出贡献者。

玛拉特•穆罕别特哈兹•塔金1960年出生于阿克托别市，1981年毕业于阿拉木图国民经济学院。“尊敬”奖章(2002年)、一级“雪豹”奖章(2007年)、二级“雪豹”奖章(2016年)，以及6枚勋章得主；哈萨克斯坦国家安全机构荣誉工作者。

1999年开始担任哈萨克斯坦总统国家安全助理；

2000年开始担任哈萨克斯坦反腐败国家委员会主席；

2001年开始担任哈萨克斯坦国家安全委员会主席；

2002年开始担任哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任；

2006年开始担任哈萨克斯坦总统助理-哈萨克斯坦安全会议主席；

2007年开始担任哈萨克斯坦外交部部长；

2013年开始担任哈萨克斯坦国务秘书；

2014年开始担任哈萨克斯坦驻俄罗斯特命全权大使；

2017年开始担任哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任。

2019年年初开始担任哈萨克斯坦国务秘书。

【编译：阿依波塔】