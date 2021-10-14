惠誉确认乌兹别克斯坦长期外币发行人违约评级为BB

哈通社/努尔苏丹/10月14日 -- 国际评级机构惠誉日前确认乌长期外币发行人违约评级（IDR）为BB-，评级展望为稳定。

惠誉对乌作出上述评级，一方面，是考虑到乌良好的外部和财政缓冲、较低的政府债务，以及经济高增长历史，因此给出了«BB»等级。惠誉认为，乌2021年经济增长将达6.2%，2022—2023年平均涨幅将达5.7%。乌经济加速复苏主要得益于其金融政策、投资和改革措施对农业、建筑和工业领域产生的积极影响。另一方面，持续的疫情和较低的疫苗接种率是其经济面临的主要风险。同时，对教育、医疗和公共投资的持续支出，将使2021年预算赤字占GDP比重达到5.2%，预计2022年将降至4.3%，2023年降至3.8%。

惠誉预计，2021年乌政府债务占GDP比重将达42%，2023年达44%。对此，乌正起草有关政府债务的法律草案，将其限制在GDP的60%以内，并采取措施遏制其增长。乌国际储备已增至352亿美元；得益于央行的通胀目标控制，2021年通胀率将降至9.8%，并有进一步下降的趋势，但仍将保持相对较高的通胀水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】