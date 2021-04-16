惠誉确认哈萨克斯坦人民银行长期发行人违约评级为“BBB-”

哈通社/努尔苏丹/4月16日 —— 国际评级机构惠誉（Fitch Ratings）日前决定将哈萨克斯坦人民银行（Halyk Bank）的长期发行人违约评级从原先的“BB+”上调至“BBB-”，评级展望为“稳定”。

据了解，这是哈萨克斯坦独立以来非外资参与的本国私营银行首次获得惠誉“BBB-”评级（此前只有国有银行和外资银行曾获得该评级），标志着哈人民银行信用评级由“投机级”提高至“投资级”，说明哈萨克斯坦金融系统稳定性得到国际机构积极评价。

惠誉指出，2020年，尽管遭遇全球新冠肺炎疫情导致的经济下行，哈人民银行三级逾期贷款占比从16%降至12.3%。银行经营业绩稳定且逐年攀升，银行的流动性和资金能力完全能够应对最困难的经济形势。截至2020年底，存款占哈人民银行总资产的比例达到84%。与其他同类银行相比，哈人民银行的存款稳定性相对较高。

金融专家雷斯玛姆别托夫认为，评级上调不仅是哈人民银行的胜利，更是哈萨克斯坦的胜利。获颁“BBB-”投资级评级，意味着银行能够以更低的成本融资和发放贷款，对于客户而言，标志着该银行相对于竞争对手更为稳定。哈人民银行在哈萨克斯坦银行市场所占份额超过30%，是绝对的骨干型银行，也是“银行中的银行”，类似于瑞银集团在瑞士银行业中的地位。哈人民银行正是将此作为自身的战略发展方向，未来将不仅为企业提供贷款，还可为其他银行提供融资。