惠誉维持哈萨克斯坦主权信用评级为“BBB”

哈通社/努尔苏丹/8月17日--据政府总理14日发布消息称，国际评级机构惠誉确认哈萨克斯坦主权信用评级为«BBB»，评级展望为«稳定»。

惠誉表示，哈国家基金资产和央行储备充足，有利于哈经济在疫情蔓延和油价下跌背景下保持稳定。得益于国家基金资产投资收益和黄金价格上涨，尽管2020年经济遭受巨大冲击，哈国际储备仍然保持稳定。2021年上半年，哈国际储备占GDP的比重达到47%，大大超出其他同类评级国家的平均水平。此外，哈实行灵活的自由浮动汇率制度，有助于缓冲2020年油价波动的影响，保持国际储备规模。

惠誉指出，2021年，外国公司对哈国债兴趣上升。实施新的逆周期财政政策，有助于国家基金资产增值和宏观经济政策效能提高。与此同时，哈通胀率明显高于其他同类评级国家平均水平。通胀攀升主要与全球食品、能源价格上涨，以及国内消费需求复苏有关。

惠誉预测，2021年，在油价上涨和欧佩克+限产协议放松的背景下，哈国际收支经常账户赤字有望下降，经常账户赤字占GDP的比重由2020年的3.7%降至0.7%。预计2021、2022年哈经济增速分别为3.5%和4%。