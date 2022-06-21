惠誉确认哈国评级为BBB 前景展望稳定

哈通社/努尔苏丹/6月21日 -- 央行消息，国际评级机构惠誉评级于6月17日（星期五）确认哈萨克斯坦的主权信用评级为«BBB»，预测为«稳定»。

央行称，哈萨克斯坦拥有的大量外汇储备是惠誉维持对哈国信用评级的关键因素之一。

消息称，根据惠誉评级的数据，截至2021年底，哈萨克斯坦的净外汇储备占GDP的37%，明显高于信用评级相当的国家组的中位数。尤其是2021年，NFRK资产占GDP总值的33.1%，ZVA占GDP总值的18%。

惠誉指出，尽管哈国发生了1月事件、面临地缘政治风险以及对俄制裁相关影响，但由于田吉兹油田的扩产，主要出口商品（石油）价格上涨和2024年以来石油产量增加，这些因素的影响被抵消。

同时，考虑到哈萨克斯坦与俄罗斯密切的贸易关系，分析人士指出，在俄罗斯经济放缓的背景下，哈萨克斯坦非石油出口面临风险。此外，由于制裁，供应链中断可能导致进口成本上升。

据该机构称，截至2022年5月底，哈国通货膨胀率为14%。

惠誉评级预测，2023年通胀率将恢复到个位数，分析师们指出了应对措施，包括国家银行上调基准利率和部分商品的价格控制措施。

该机构强调政府机构致力于进一步改善货币和财政政策。

分析人士指出，实施外汇干预并未影响坚戈吸收外部冲击的能力。坚戈存款保护计划的推出也增强了人们对本国货币的信心。

惠誉评级还强调银行业资本化水平充足，2022年第一季度不良贷款率为3.6%。

据悉，3月，惠誉评级撤销了对俄罗斯的评级，这一决定与欧盟实施的制裁有关。

【编译：木合塔尔·木拉提】