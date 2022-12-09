惠誉确认哈萨克电信国有公司信用评级为BBB

哈通社/阿斯塔纳/12月9日 —— 国际评级机构惠誉评级确认哈萨克电信国有公司信用评级为BBB，前景展望为“稳定”。

惠誉分析人士指出了该公司的稳定市场地位，并在困难时期取得的优异成绩。

惠誉认为，哈萨克电信国有公司发达的网络基础设施潜力巨大。此外，公司在电信市场各细分市场的领先地位是主要电信运营商信用度获得高评价的原因。2021年，公司固定电话用户份额为93%，而固定宽带互联网接入为71%。此外，移动和付费电视用户分别占59%和37%，这意味着电信运营商的收入拥有超过60%的市场份额。

惠誉分析人士称，该公司在 2021 年和 2022 年前期均表现出色。根据分析人士计算，该集团的综合收入增长了 9.8%，税前息前折旧前摊销前利润（EBITDA）指标将高于 43%。

据了解，属于公司集团的移动运营商Kcell公司和Mobile Telecom Service公司为哈萨克电信国有公司收入增长提供了巨大贡献。

惠誉指出，哈萨克电信公司的稳定市场地位与荷兰皇家电信、英国电信集团和土耳其电信公司相似。其中，与土耳其电信公司区别是，哈萨克电信公司不受货币风险的影响。

【编译：小穆】