BBC调查：英国多数穆斯林感到受歧视

哈通社阿斯塔纳2月27日电，据BBC中文网25日报道，一项为BBC进行的民意调查发现，英国绝大部分穆斯林反对暴力袭击出版伊斯兰教先知穆罕默德漫画的人，也不同情那些希望加入损害西方利益的行动的人。

但是，ComRes调查公司为BBC作的这项调查发现，1000名被访穆斯林中，有27%表示，他们对今年1月法国《查理周刊》枪袭案的动机有一定的同情。

和平、友爱

近80%的受访者表示，发表先知穆罕默德漫画使他们觉得受到严重冒犯。

超过三分之二的受访者说，无论如何，用暴力手段对付出版那种东西的人是没有道理的。

这项调查在1月26日和2月20日之间进行。结果显示，英国32%的穆斯林对《查理周刊》枪袭案和巴黎一个犹太人超市绑架人质事件并不感到吃惊。

民意调查发现，英国穆斯林有一半人觉得他们因为宗教信仰而受歧视，英国社会的宽容度越来越低，针对伊斯兰的偏见使英国穆斯林日子不好过。

有35%的受访者认为英国民众不信任穆斯林，20%称西方自由主义社会永远不可能跟伊斯兰兼容。

受访的穆斯林女性中有20%表示她们在英国感到不安全；男性为10%。

不过，95%的受访者表示自己忠诚于英国，93%认为英国的穆斯林任何时候都应该遵守英国法律。

歧视、排斥

BBC记者科特查在穆斯林聚居的布莱德福德（Bradford）采访了数十人，发现绝大部分人对媒体的片面报道感到愤怒。他们认为自己对伊斯兰教义的解读往往在媒体上被一种极端主义理念遮蔽。

他们认为这助燃了偏见，使英国穆斯林觉得自己被社会排斥，被贴上极端分子的标签。

布莱德福德大学一名学生表示，对于穆斯林形象被非人化从而导致他们受到各种形式的攻击需要承担责任。

但另一位学生认为社会融合是穆斯林和非穆斯林的共同责任，伊斯兰教没有规定穆斯林不许融入主流社会；伊斯兰教主张人人平等，无论宗教信仰、肤色和种族。

这项调查访问了1000名穆斯林。英国穆斯林总人口为300万。

还有一名学生表示，今年1月7日巴黎《查理周刊》枪击案并不代表伊斯兰教的理念，伊斯兰教的主旨是和平、爱与和谐。