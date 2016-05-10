朝鲜驱逐一名“不受欢迎”的BBC记者

朝鲜拥护和平全国民族委员会秘书长吴灵日5月9日在平壤宣布，朝方当天将驱逐一名外国记者。

据新华社报道，吴灵日在平壤羊角岛饭店举行的小范围临时记者会上宣布了这一消息。吴灵日说，这名记者为英国广播公司（BBC）驻东京记者，在4月29日至5月6日随国际和平基金会代表团来到朝鲜进行采访时，进行了不恰当、不公正的报道。

吴灵日还说，该记者在机场海关对工作人员发表了攻击朝鲜体制和领导人的言行。朝方决定驱逐这名记者，禁止其再入境朝鲜从事报道。

总部位于维也纳的国际和平基金会于4月29日至5月6日组织三名诺贝尔奖得主访问朝鲜，作为一项交流活动。这名BBC记者随行采访，采访结束后一直滞留在朝鲜。

据美联社报道，这位BBC记者名为温菲尔德-海耶斯（Rupert Wingfield-Hayes），于上周五（5月6日）即将按计划离开朝鲜时在机场被扣留和审讯。吴灵日说，海耶斯写了一份书面道歉。

BBC称，与海耶斯一同被扣留的还有制片人伯恩（Maria Byrne）和摄像师高达德（Matthew Goddard），他们在朝鲜劳动党代表大会举行前就已在当地进行报道。而朝鲜领导层对他们"彰显了首都生活方方面面的报道感到不快"。BBC表示，海耶斯在被问话八个小时后最终签署了一项声明。

另一名身在平壤的BBC记者萨德沃思（John Sudworth）在一次广播报道中表示，朝鲜方面对"海耶斯的报道内容产生了异议和担忧"。"朝鲜官员很清楚地表示，他们不喜欢他的报道，"萨德沃思说，"他感到了巨大的压力。"

萨德沃思在报道中说："上周五到达机场时，他被带到一边，与团队其他成员分开，并被阻止登机。随后他被带到一处酒店，受到安全部门的审讯。在签署声明后，他被释放并获准和我们待在一起。"

按照路透社的说法，朝鲜一共为来自12个国家的128名记者颁发了签证，准许他们对5月6日开始的该国36年来的首次党代会进行报道。

不过美联社的报道称，记者们无法对会议和党代表进行直接报道，只能依赖朝鲜国家媒体的报道，有时要在会议结束后几个小时甚至到第二天才能拿到官方的报道材料。外国媒体的行程主要集中在朝鲜官员安排的紧凑的参观活动。

《洛杉矶时报》报道称，朝鲜方面显然对海耶斯的几则报道感到不满，其中包括一则针对一家医院的报道内容。海耶斯的报道质疑朝鲜医保的总体真实情况是否与参观安排中的这家医院相同。

在那则报道中，海耶斯写道："我们在医院中被带着看到了一台价值100万美元的CT扫描仪。在科学公园图书馆，那里塞满了一排又一排新的电脑终端，有好几百台。"

"但我们去的所有地方都奇怪地缺少一些看上去‘真实'的人，"他写道，"医院看上去是空的。在一个房间，有一群穿着睡衣的孩子在为成年人设计的健身设备上锻炼。"

他写道："他们看上去很迷茫，我们也是。"

来自以色列的诺贝尔奖得主切哈诺沃（Aaron Ciechanover）是位医学博士，他想对那里的医生问些有关儿童期癌症治疗的问题，但那些穿着白大褂的员工看上去很困惑。

也就是在这时，国际和平基金会顾问委员会主席阿尔弗雷德（Prince Alfred）"开始产生怀疑"。海耶斯的报道称，阿尔弗雷德对翻译说："我不认为这些是真的大夫，这里有能和诺奖获得者聊一聊的真大夫吗？"

一名BBC发言人说："朝鲜政府对海耶斯提交的报道材料感到气恼而将他和他的团队驱离，我们对此感到非常失望。"

"目前还有四名获邀报道劳动党代表大会的BBC员工身在朝鲜，我们认为他们将被获准继续进行报道。"