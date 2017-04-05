BBC正在拍摄一部与霍尔果斯有关的纪录片

哈通社阿斯塔纳 - 据霍尔果斯国际边境合作中心新闻处消息，今年5月，英国广播公司世界新闻频道（BBC World）将播出一部有关哈萨克斯坦重要战略基础设施项目--霍尔果斯国际边境合作中心、"霍尔果斯-东大门"自由经济区及无水港的专题纪录片。

消息称，英方专题片摄制组此前在合作中心区域范围内，用了一周的时间拍摄和采集各类素材信息。



"这部影片不仅仅只是展示新丝绸之路上的大型工程，我们更希望能够通过画面，向人们展现霍尔果斯的生活细节。因此，生活在这里的人们的生活，因这些工程和项目的出现，而发生了哪些改变，是我们最感兴趣的。"摄制组负责人对记者说。



随着春季的到来，哈中两国边境客商开始增加，自由经济区的商贸活动日益繁忙，无水港当中的集装箱数量也在与日俱增。



"霍尔果斯-东大门"经济特区是"光明大道"与"一带一路"计划对接中的重要一环，其范围内的"无水港"拥有巨大的吞吐量。根据计划，该无水港一年将装卸20万集装箱，而至2020年，其装卸量将突破5万集装箱。



此外，哈萨克斯坦正在自由经济区范围内，建设将拥有十万人口的边境新城--努尔肯特。



【编译：木合塔尔·木拉提】