BBC播出第五届世界游牧民族运动会宣传片

世界游牧民族运动会是每两年举办一次的国际体育赛事，主要比赛项目是各类民族传统体育。

今年，阿斯塔纳将迎来第五届运动会。这场盛会将会使哈萨克斯坦首都成为文化、竞技和友谊的汇聚点。

宣传片以震撼人心的哈萨克斯坦美丽风光为开篇，随后切换到参赛者展示传统游牧民族游戏技巧的场景。整个视频充满了冒险精神和文化遗产的氛围，完美传达了观众所期待的丰富多彩的活动。

值得一提的是，本届世界游牧民族运动会的开幕式将于9月8日在阿斯塔纳竞技场（Astana Arena）举行。作为全球规模最大的民族体育赛事之一，本届运动会将吸引来自89个国家的超过2000名选手参赛，总奖金高达2.53亿坚戈。

据阿斯塔纳市政府介绍，本次运动会的比赛场地涵盖了首都的六大设施，包括阿斯塔纳竞技场、卡扎纳特赛马场、乌什肯皮罗夫柔道馆、阿劳冰宫(alau ice palace)、哈萨克斯坦田径运动场和杜曼综合体。

运动会设21个体育项目，包括民族马术、传统射箭、哈萨克式摔跤、叼羊、猎鹰训练、阿斯克（羊髀骨）游戏、马上角力和九宫棋等。本届运动会将颁发约100枚奖牌。

【编译：达娜】