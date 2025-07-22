Beeline与华为：加速阿拉木图移动通信的合作——网速提升超40%

根据独立研究数据，截至2025年5月，Beeline在阿拉木图的移动互联网平均速度较4月提升11%，较2024年2月增长超40%。2025年上半年，年度增速达18.2%。

Beeline代表表示：- 这些成果是我们针对网络技术转型所做目标性工作的直接体现。与华为的合作助力我们提升哈萨克斯坦移动通信质量。

这一性能突破源于多项大规模工程举措：

· 基础设施全面升级：超过300个基站采用Massive MIMO技术进行升级，大幅提升带宽和覆盖可靠性。

· 多层次网络优化：20多名工程师在高负载区域利用场景化规划和人工智能技术，进行了10余次网络调优。

技术进步在用户日常生活中显著体现。YouTube、TikTok和Instagram平台的视频内容无延迟、高质量播放，即时通讯和网络服务运行稳定，移动游戏爱好者对竞技游戏中的网络速度和低延迟给予高度评价。

华为技术哈萨克斯坦公司总经理孙亚旭表示：

- 我们很高兴与Beeline合作，共同推动哈萨克斯坦数字基础设施发展。Massive MIMO等先进技术和智能网络优化，确保即使在最高负载区域，用户也能享受稳定、高速的连接。

这一合作是现代技术改善数百万用户日常生活的生动例证。

对Beeline Kazakhstan而言，完善移动宽带网络（MBB）并确保用户所在区域的稳定LTE覆盖是首要任务。与华为的合作持续深化，未来计划进一步提升全国用户体验并推进网络现代化。

【编译：木合塔尔·木拉提】