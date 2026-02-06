本土IT力量赋能产业升级 数字化项目年经济效益超557亿坚戈

目前，BTS专注于开发提升生产效率、工业安全水平以及核心业务流程管理能力的数字化工具，已成为ERG工业数字化转型的重要支撑力量。

ERG人工智能与数字化副总裁叶尔肯·什纳兹巴耶夫表示，数字化和人工智能已不再只是发展趋势，而是国家层面的战略选择。今年被哈萨克斯坦总统定为“数字化与人工智能年”，对ERG而言，这意味着以务实行动推动产业转型，并优先发展能够带来可量化经济成效的自主数字化解决方案。

据叶尔肯·什纳兹巴耶夫介绍，目前包括ERG MES生产管理系统、数字化维修管理、计算机视觉以及ERG Rail平台在内的一系列成果，已在实际生产中广泛应用，并逐步在集团内部推广，形成统一的数字化工业管理体系。

Фото: Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі

数字化生产管理：ERG MES系统

ERG MES（制造执行系统）是BTS核心成果之一，作为集成生产与业务流程的数字化平台，可实时监控产量、工艺参数、设备能耗及停机情况。

该系统已在阿克托别和阿克苏铁合金厂、哈萨克斯坦电解铝厂以及东部矿业联合企业投入运行，并正在索科洛夫—萨尔拜矿业联合企业逐步推广。

系统内嵌数字助手MES Alina，可通过语音或文字指令快速调取报表、界面和设备数据，有效缩短应对生产异常的时间，提升操作人员工作效率。仅在2025年，ERG MES带来的经济效益预计约为15亿坚戈。

维修管理数字化：打造统一管理链条

为提升设备维修效率，BTS开发了“ оперативное планирование（快速调度）”和“移动维修维护系统”等数字化服务，将故障登记、设备检查及班组交接纳入统一数字流程。

维修计划在企业内部qollab平台上完成，实现班组组建、任务分配及人员排班的可视化管理，相关数据自动传输至SAP系统，现场技术人员可直接使用。

借助移动应用，员工可在现场拍照并记录设备问题，信息实时上传系统，形成完整的检修与维护历史记录，管理层可随时掌握设备运行状态和作业进度。

Фото: Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі

ERG Rail平台：货运车厢智能调度

另一项重点项目是ERG Rail（Dispatch）数字化调度平台，面向工业企业货运车厢管理需求，结合计算机视觉与人工智能技术，实现厂区内车厢位置和运行状态的实时监控。

目前，该系统已在每日接收约900节车厢的阿克苏铁合金厂投入使用，并与qollab平台整合，向员工提供交互式轨道示意图、电子运单、数据报表及实时提醒。

与传统信号调度系统相比，Dispatch基于软件逻辑和AI机制运行，建设成本更低、扩展速度更快。仅2025年，该项目创造的经济效益已超过2.45亿坚戈。

计算机视觉应用：工业场景中的人工智能

BTS在计算机视觉领域也实现系统性发展，目前正在为ERG旗下生产、能源、物流及工业安全领域推进10多个AI项目。

相关技术已用于输送带负载监测、产品质量检测、地质数据数字化、露天矿作业安全管理以及事故预警等多个场景，重点目标在于降低风险、减少停机时间并提升生产秩序。

总体来看，BTS自主研发的数字化解决方案充分展现了哈萨克斯坦IT团队在大型工业人工智能产品开发方面的能力，也为ERG创造了可观的经济价值，成为集团推动高质量发展和产业现代化的重要动力。

欧亚资源集团（Eurasian Resources Group，ERG）是全球最大的自然资源开采与加工企业之一，总部位于卢森堡，哈萨克斯坦政府持有其40%的股份。

【编译：木合塔尔·木拉提】