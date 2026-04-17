10:56, 17 四月 2026 | GMT +5
塔吉克斯坦本年度计划从哈萨克斯坦进口130万吨粮食
（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦农业部新闻处消息，哈萨克斯坦“粮食合同公司”股份公司与塔吉克斯坦政府国家物资储备署就加强粮食供应领域合作达成一致。
双方在阿斯塔纳举行的会谈中指出，哈萨克斯坦一直是塔吉克斯坦传统的小麦和面粉主要供应国。当前塔吉克斯坦国内粮食生产仅能满足约40%的需求。2024年，哈萨克斯坦对塔吉克斯坦的小麦出口量达到120万吨，创下近五年来新高。
塔吉克斯坦国家物资储备署署长努尔马赫马德·艾哈迈德佐达表示，本季计划进口最多130万吨粮食产品。
他说：“我们的合作前景广阔，因为粮食安全始终是各国优先关注的问题。我们不仅对粮食供应感兴趣，也希望扩大到面粉和葵花籽油等产品。”
他还邀请哈方代表赴杜尚别考察粮食储存基础设施，并探讨参与新建粮仓及粮食加工企业的可能性。
“粮食合同公司”第一副董事长伊尔达尔·伊斯马古洛夫表示，公司愿意进一步拓展双方合作。
他说：“公司与该机构承担着类似的粮食安全保障职能。我们的合作经受住了时间考验，建立在相互信任和共同目标基础之上。我们 готовы提供便捷的供应机制，确保向塔吉克斯坦稳定供应粮食及相关农产品。”
会谈结束后，双方表示将继续推动长期合作，并就签署粮食供应合同进行进一步磋商。有关协议的落实将有助于提升中亚地区粮食体系的稳定性。
此前，哈萨克斯坦参议院全体会议已批准《哈萨克斯坦与塔吉克斯坦同盟关系条约》批准法案。
【编译：木合塔尔·木拉提】