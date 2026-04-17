塔吉克斯坦本年度计划从哈萨克斯坦进口130万吨粮食

双方在阿斯塔纳举行的会谈中指出，哈萨克斯坦一直是塔吉克斯坦传统的小麦和面粉主要供应国。当前塔吉克斯坦国内粮食生产仅能满足约40%的需求。2024年，哈萨克斯坦对塔吉克斯坦的小麦出口量达到120万吨，创下近五年来新高。

塔吉克斯坦国家物资储备署署长努尔马赫马德·艾哈迈德佐达表示，本季计划进口最多130万吨粮食产品。

他说：“我们的合作前景广阔，因为粮食安全始终是各国优先关注的问题。我们不仅对粮食供应感兴趣，也希望扩大到面粉和葵花籽油等产品。”

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他还邀请哈方代表赴杜尚别考察粮食储存基础设施，并探讨参与新建粮仓及粮食加工企业的可能性。

“粮食合同公司”第一副董事长伊尔达尔·伊斯马古洛夫表示，公司愿意进一步拓展双方合作。

他说：“公司与该机构承担着类似的粮食安全保障职能。我们的合作经受住了时间考验，建立在相互信任和共同目标基础之上。我们 готовы提供便捷的供应机制，确保向塔吉克斯坦稳定供应粮食及相关农产品。”

会谈结束后，双方表示将继续推动长期合作，并就签署粮食供应合同进行进一步磋商。有关协议的落实将有助于提升中亚地区粮食体系的稳定性。

此前，哈萨克斯坦参议院全体会议已批准《哈萨克斯坦与塔吉克斯坦同盟关系条约》批准法案。

【编译：木合塔尔·木拉提】