哈萨克斯坦本土制药业产值增至950亿坚戈 世卫组织清单药品37.5%自产

阿勒纳扎尔沃娃指出，在药品和医疗器械的采购过程中，政府为本土生产商提供了优先和有利的条件。得益于这些措施，今年上半年，政府共采购了196种药品，总价值295亿坚戈。她还透露，本土制药业在今年前六个月的产值达到了950亿坚戈，同比增长了14.5%。

目前，哈萨克斯坦政府已与35家本土生产商签订了94项长期供应合同，涵盖了近4000种药品和医疗产品。此外，政府计划在今年年底前与其余24家本土生产商签署长期合同，采购1412种药品和医疗器械。

此外，卫生部长还提到，哈萨克斯坦计划生产世界卫生组织基本药物标准清单中62%的药品。

为了确保药品供应的充足性，政府已经制定了一份包括283种药品的清单，其中107种（37.5%）已经在国内生产。未来，政府将优先推动其余178种药品（62.5%）的本土化生产。

她还特别提到，哈萨克斯坦农村地区的医疗机构正在逐步配备本土生产的医疗器械产品。她表示，作为“农村医疗卫生现代化”国家项目的一部分，在医疗设施的设计和建设过程中，政府强制要求使用本土生产的医疗设备，目前，医疗设施的装备率已经达到72%。

【编译：达娜】