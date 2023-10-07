宇宙并非为我们而创造——诺贝尔奖节嘉宾的深度探讨

未来学家、创新领域最具影响力的TOP-3学者之一，畅销书《人机冲突》的作者戈尔德·莱昂哈德分享了他对人工智能的看法。

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-情感、创造力、感情移入和同情心的表达，所有这些都可以被人工智能理解，但这只是形式上的理解，它不能真实去感受这些。我期待拥有能够完成日常工作的机器人，我希望电子计算机能够理解什么是同情心，能够去感受它，我希望看到它们能够像人类一样。但前提是，我们必须要明确什么任务适合人类完成，什么任务可以交给机器人。-他说。

亚利桑那大学地球与空间研究系创始人、Origins计划名誉主任、《一颗原子的时空之旅》作者劳伦斯·克劳斯表达了他对宇宙和人类存在的观点。

-宇宙并不是为了我们而创造的，也不是为了我们存在而存在的。宇宙是一系列物理现象的结果。我们之所以存在，是因为我们适应了这些条件。我们的生存依赖于恒星、星系、宇宙和人类之间的相互作用。我们的存在纯属偶然。-他说。

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《外交政策》杂志全球百名思想家之一、硅谷专家维韦克·瓦德瓦在演讲中谈到了人类社会的未来变迁。

他也提出了对哈萨克斯坦的建议：

-我们正处于一个革命时代，几乎一切都将依赖免费和清洁的能源运行。这些进程也会影响哈萨克斯坦，因此需要非常快速地引入创新。太空研究、月球旅游，所有这些工作都必须持续、系统地推进。在过去的百年里，我们创造了令人惊叹的发明。我们生活在最伟大的时代。

历史也成为热门话题之一，《白帐汗国—哈萨克汗国史》、《英雄时代的终结》、《哈萨克斯坦与俄罗斯》、《祖先之路》等多部历史题材畅销书作者拉迪克·铁穆尔哈利耶夫表达了他对哈萨克历史的看法。

-作为历史文化现象，哈萨克氏族和部落对哈萨克斯坦发展和复兴的作用是积极的还是消极的？虽然基于氏族内部团结原则做出的决定有时也会带来一些麻烦，但任何社会现象都有积极和消极两面。伟大的爱国情怀往往源自对家族历史的微小情感，这是构成我们哈萨克人的重要基因。-他强调。

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密涅瓦大学名誉校长本·尼尔森谈到了如何正确培养企业家。

-一个优秀的企业家是一个懂得观察环境并能看到别人看不到的东西的人。企业家必须了解什么可能会产生负面影响。我们需要改革教育制度，不仅要教授如何通过考试，还要为那些将成为经济驱动力和领导力的企业家提供必要的技能。-他表示。

【编译：阿遥】