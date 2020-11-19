辉瑞-BioNTech新冠疫苗最终有效率达95%

哈通社/努尔苏丹/11月19日 —— 据路透社报道， 辉瑞和BioNTech周三公布的最终试验结果显示，该疫苗有效性高达95%，且没有严重副作用。

研究发现，这种疫苗的效力在不同年龄和种族之间是一致的－考虑到这种病毒对老年人和包括黑人在内的某些群体造成了不成比例的伤害，这是一个有希望的迹象。

BioNTech执行长Ugur Sahin对路透电视表示，美国食品药品监督管理局(FDA)可能在12月中批准紧急使用。他补充称，12月下半月可能会获得欧盟有条件的批准。

“如果一切顺利，我可以想象我们会在12月下半月获得批准，并在圣诞节前开始交付，但实际上只有在一切顺利的情况下，”他说。

美国制药商和德国合作伙伴BioNTech研发的该疫苗的成功率远远高于监管机构此前所说的可以接受的水平。专家表示，这是在结束疫情的竞赛中取得的重大成就。

辉瑞表示，在43,000多名志愿者参与的试验中，共有170例新冠确诊病例，其中只有八名患者注射了疫苗而不是安慰剂，这意味着疫苗的有效率为95%。在出现新冠严重症状的10人中，只有一人已经接种了疫苗。

“这是人类历史上的第一次：从病毒序列确定到疫苗的大规模临床试验只用了不到一年的时间，而且是基于一种全新的技术。”费城Temple University的生物学家Enrico Bucci说，“今天是个特殊的日子。”

BioNTech的Sahin说，周五将申请美国紧急使用授权(EUA)。

据知情人士透露，FDA顾问委员会暂定于12月8-10日开会讨论疫苗，不过日期可能会改变。FDA没有回应置评请求。