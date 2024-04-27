BIP House制片人：哈萨克斯坦封禁TikTok将造成何种损失

哈通社记者就此采访了独联体最受欢迎的TikTok Hose（孵化基地）BIP House创始人、媒体制作人阿斯哈特·哈利莫夫。

-目前，哈萨克斯坦在这一领域比其他国家更具竞争优势。我们有中亚乃至整个亚洲最火的TikTok博主。我们是民主之港湾，为人们提供了发展其创意内容的绝佳机会。此前在出席创意产业论坛时，托卡耶夫总统提到TikTok企业负责人来到哈萨克斯坦并与他会面。 我没有听说 YouTube 或 Instagram 的负责人曾与我们国家元首会晤。-他说。

Фото: из личного архива Асхата Халимова

据他介绍，哈萨克斯坦拥有32家Tik Tok Hose，其中两家在独联体国家大受欢迎。这种潜力可以使哈萨克斯坦成为TikTok在中亚的数字中心。

-TikTok在哈萨克斯坦拥有约1.5万粉丝数在1000至10万之间的博主，300名粉丝数在10万至100万之间的博主，以及45至50名粉丝数超过100万的博主。TikTok抖音博主平均月收入可达20万至40万坚戈，粉丝数超过10万的博主月收入可达100万坚戈，粉丝数超过100万的博主月收入则可达1000万坚戈。-哈利莫夫表示。

他指出，与任何其他社交网络一样，TikTok平台也有负面影响。

-例如，社交网络VKontakte比其他平台包含更多色情内容。我们注意到了毒品走私者如何使用Telegram平台，Instagram上几乎没有任何内容被屏蔽。-他说。

他强调，TikTok拥有“家庭控制”等功能，可以保护用户免受不良内容侵害，并限制18岁以下用户上传视频。他还指出，TikTok对直播、广告和抽奖等内容有着严格的审核规定。

哈利莫夫认为，封禁TikTok会导致工作流失和青年人才外流，并对哈萨克斯坦经济和发展造成负面影响。他建议通过加强监管和完善内容审核机制来解决问题，而不是一刀切地封禁平台。

-与其他国家相比，哈萨克斯坦封禁TikTok的负面影响将更为严重。这是因为在Instagram等其他平台上，博主更难获得成功，需要资金和人脉。而TikTok为年轻人提供了更便捷的上升通道，并为他们提供了在海外发展的机会。TikTok博主为哈萨克斯坦带来了大量的经济效益。仅娱乐行业每年就为国家贡献8000万至1亿坚戈的税收。因此，与其封禁整个平台，不如采取措施解决平台上的问题。-他说。

【编译：阿遥】