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    19:18, 26 七月份 2018 | GMT +6

    英国Boxing News公布最新P4P排行戈洛夫金位居榜首

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    哈通社/阿斯塔纳/7月26日 -- 拥有百年历史的英国《拳击新闻》（Boxing News）杂志近日公布了世界拳坛P4P最新排名。

    根据最新排名，哈萨克斯坦WBA（超级）、IBO及WBC（过渡）中量级拳王根纳季·戈洛夫金位列榜首，而乌克兰拳击手瓦西里•洛马琴科和美国拳手特伦斯•克劳福德紧随其后。

    《拳击新闻》杂志P4P排名ТОП-10榜单如下：

    1.根纳季•戈洛夫金（Gennady Golovkin）

    2.瓦西里•洛马琴科（Vasyl Lomachenko）

    3.特伦斯•克劳福德（Terence Crawford）

    4.斯里·萨克特（Wisaksil Wangek）

    5. 奥利科山德尔•乌瑟克（Oleksandr Usyk）

    6. 米奇·加西亚（Mikey Garcia）

    7. 莱奥·桑塔·克鲁兹（Leo Santa Cruz）

    8. 井上尚弥（Naoya Inoue）

    9. 豪尔赫·利纳雷斯（Jorge Linares）

    10. 安东尼·约书亚（Anthony Joshua）

    据了解，英国《拳击新闻》杂志创办于1909年，有着108年的悠久历史底蕴积淀，在世界拳坛的地位可能仅次于《THE RING》。

    【编译：冰山】

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