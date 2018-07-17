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    20:21, 17 七月份 2018 | GMT +6

    BOXREC公布哈萨克斯坦拳击手前十名单 GGG位居榜首

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    哈通社/阿斯塔纳/7月17日-据哈通社体育网报道，Boxrec.com日前公布哈萨克斯坦拳击手前十名单。

    WBA（超级）、IBO、IBF和WBC中量级拳王“GGG”根纳季•戈洛夫金(38-0-1, 34 KO)以848分的积分位居榜首。

    超次中量级WBO NABO和Inter-Continatal、WBA Fedelatin和Inter-Continatal拳王哈纳特•斯拉木（25-0, 20 KO）以125分的积分位居第二，与榜首戈洛夫金相差悬殊。

    中量级职业拳击手巴特尔詹•朱肯巴耶夫(13-0, 11 KO)则以83分的积分位居第三。

    以下为哈萨克斯坦拳击手排名前十：

    1. 根纳季•戈洛夫金(38-0-1, 34 KO) 848分
    2. 哈纳特•斯拉木(25-0, 20 KO) 125分
    3. 巴特尔詹•朱肯巴耶夫(13-0, 11 KO) 83分
    4. 贝布特•舒门(18-2, 12 KO) 63分
    5. 詹阔什•图拉洛夫(22-0, 15 KO) 60分
    6. 别克曼•索伊勒巴耶夫(12-0, 4 KO) 57分
    7. 阿里•阿赫梅托夫(11-0, 8 KO) 50分
    8. 巴赫提亚尔•埃尤波夫(14-0, 12 KO) 46分
    9. 如斯兰•玛迪耶夫(12-0, 5 KO) 45分
    10. 梅热穆•努尔苏坦诺夫(7-0, 6 KO) 45分

    【编译：达娜】

    标签:
    体育 拳击 黄金储备
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