BOXREC公布哈萨克斯坦拳击手前十名单 GGG位居榜首

哈通社/阿斯塔纳/7月17日-据哈通社体育网报道，Boxrec.com日前公布哈萨克斯坦拳击手前十名单。

WBA（超级）、IBO、IBF和WBC中量级拳王“GGG”根纳季•戈洛夫金(38-0-1, 34 KO)以848分的积分位居榜首。



超次中量级WBO NABO和Inter-Continatal、WBA Fedelatin和Inter-Continatal拳王哈纳特•斯拉木（25-0, 20 KO）以125分的积分位居第二，与榜首戈洛夫金相差悬殊。



中量级职业拳击手巴特尔詹•朱肯巴耶夫(13-0, 11 KO)则以83分的积分位居第三。



以下为哈萨克斯坦拳击手排名前十：



1. 根纳季•戈洛夫金(38-0-1, 34 KO) 848分

2. 哈纳特•斯拉木(25-0, 20 KO) 125分

3. 巴特尔詹•朱肯巴耶夫(13-0, 11 KO) 83分

4. 贝布特•舒门(18-2, 12 KO) 63分

5. 詹阔什•图拉洛夫(22-0, 15 KO) 60分

6. 别克曼•索伊勒巴耶夫(12-0, 4 KO) 57分

7. 阿里•阿赫梅托夫(11-0, 8 KO) 50分

8. 巴赫提亚尔•埃尤波夫(14-0, 12 KO) 46分

9. 如斯兰•玛迪耶夫(12-0, 5 KO) 45分

10. 梅热穆•努尔苏坦诺夫(7-0, 6 KO) 45分



【编译：达娜】