“萨姆鲁克-卡泽纳”将与“Bpifrance”法国主权财富基金启动联合投资平台

哈通社/努尔苏丹/10月30日--据“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金新闻处消息，“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金与“Bpifrance”法国主权财富基金兼国家投资银行签署了一项协议，将创建价值1亿欧元的联合投资平台。

“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金和“Bpifrance”法国主权财富基金计划将共同投资法国和哈萨克斯坦公司，并帮助吸引法国公司在哈萨克斯坦实施项目，扩大哈萨克斯坦企业在法国的业务。

消息称：“双方合作的目标是对各个经济领域的中小型企业进行投资，投资金额从1000万欧元到4000万欧元不等，将涉及各个领域，包括制造业、机械工程、可再生能源和绿色技术、农业、物流、教育、医疗保健。”

“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金董事会成员、物流与国际合作总经理叶尔詹·图特库舍夫表示：“与‘Bpifrance’的伙伴关系将为哈萨克斯坦带来最好的国际实践。我们对通过联合投资在哈萨克斯坦和国际市场上的各种项目建立长期合作关系很感兴趣。”

“Bpifrance”法国主权财富基金国际事务执行总监帕斯卡·拉加德说：“我们很高兴与‘萨姆鲁克-卡泽纳’共同推出新的联合投资平台，这将使我们能够共同支持寻求利用哈萨克斯坦和中亚提供的众多机会的法国公司。哈萨克斯坦拥有丰富的自然资源，包括农业资源，并且地处亚洲、俄罗斯和欧洲的十字路口，占据战略性地位。”

“Bpifrance”是于2013年成立的法国主权财富基金和国家投资银行，由法国政府担任股东。

【编译：阿拉依】



