科教部部长会见密歇根州立大学代表团共同探讨合作前景

此次会谈旨在探讨制定高素质师资力量培养备忘录的可能性。

努尔别克在会谈中强调了哈萨克斯坦高度重视发展优质教育的立场，同时指出面临师资短缺的挑战。特别是随着首都人口的不断增加，对优质教育资源的需求日益迫切。他表示，哈萨克斯坦不仅拥有公立学校，还有各类国际学校，这些教育机构都急需合格的教师队伍。为解决这一问题，哈萨克斯坦政府正在着力推动师范教育制度的专业提升，并寻求与世界领先大学的合作。

努尔别克向密歇根州立大学代表团提出了具体的合作建议，包括开发混合式教学模式以提高师资培训的效率和质量，向学校教师提供培训课程以帮助他们提升领导力，建立合作伙伴关系以提高哈萨克斯坦高等院校校行政人员的专业素养等。

美方代表表示有意与哈萨克斯坦进行更进一步的合作。

-我们注意到哈萨克斯坦正在成为地区领导者。我们致力于提升教师资格，进行实际研究，并持续推广包容性教育理念。我们提供混合模式培训、认证项目等。如果有具体的学校领导和学校老师希望前往密歇根州立大学参加长期或短期项目，那么我们可以成为哈萨克斯坦科学和高等教育的永久合作伙伴。在讨论完所有细节后，我们将出台具体的项目。-密歇根州立大学教育学院全球教育合作高级顾问萨基尔·马利克表示。

会晤结束时，双方商定共同准备一份谅解备忘录草案及其实施路线图，为未来深化合作奠定坚实基础。

【编译：阿遥】